Качка запевняє, що відкриття решти 4 кластерів не відкладають на "після літа"

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що позитивні новини щодо відкриття наступних переговорних кластерів можуть надійти "у будь-який момент" і це питання не ставлять на паузу до завершення літньої перерви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ 14 липня.

Качка висловив оцінку, що відкриття 6-го кластера для України зараз, враховуючи те, що попередня міжурядова конференція була місяць тому, це "дуже хороший темп".

"Ми знаємо, що COREPER і країни-члени продовжать працювати над іншими кластерами. Тож процес вступу України йде без пауз. Звісно, були більші очікування на тлі загального відчуття імпульсу, але ми раді, що усі країни-члени залучені у процес і не бачимо значних перешкод", – зазначив віцепрем’єр.

На питання про те, коли очікувати відкриття наступних чотирьох кластерів, Качка зазначив, що очікує обговорень цього питання між країнами-членами на найближчих зустрічах у Брюсселі.

"Новини можуть надійти у будь-який момент. Що ми точно знаємо – що немає переривання процесу, немає відкладання на "після літньої перерви", – сказав Тарас Качка.

Напередодні, 13 липня, він заявив, що в ЄС немає принципового блокування переговорів про вступ України і наступні рішення можливі найближчим часом.

Водночас у Литві прогнозують, що відкриття наступних кластерів відкладеться до осені.

Як відомо, 14 липня мають відкрити переговорний кластер 6 "Зовнішні відносини" для України та Молдови, відповідне рішення посли ЄС погодили минулої п’ятниці. Він має стати другим відкритим переговорним кластером для України і Молдови після ключового "Основи".

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер