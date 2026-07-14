Правительство Венгрии планировало снять блок с открытия ещё двух кластеров для Украины – источники

В Будапеште рассматривали вариант согласиться на открытие ещё двух переговорных кластеров для Украины, но пока этого не сделали.

Об этом говорится в статье редактора "ЕвроПравды" "Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере".

Источники "Европейской правды" некоторое время назад сообщали, что у премьера Венгрии Петера Мадьяра склоняются к тому, чтобы согласиться на открытие для Украины еще двух переговорных кластеров – 2-го и 3-го, но этого пока не произошло.

Собеседники склоняются к тому, что в итоге Мадьяр будет готов пойти на уступки – после его встречи с Владимиром Зеленским, после разблокирования европейских средств для Венгрии и, вероятно, после шагов со стороны Киева в вопросе прав венгерского меньшинства.

На полях саммита НАТО в Анкаре Петер Мадьяр договорился с Зеленским о личной полноценной встрече, а серьезные сдвиги в двусторонних отношениях принято "придерживать" до встречи лидеров – чтобы те могли продемонстрировать успех после переговоров.

По данным "ЕП", на данный момент дата встречи Зеленского и Мадьяра не определена. Ранее на следующей неделе её технически невозможно провести.

Именно с этим связан риск того, что следующие шаги по открытию кластеров "перенесутся" на период после летних отпусков в Брюсселе, несмотря на оптимизм вице-премьера Тараса Качки, что положительные новости возможны уже в июле.

Также для Мадьяра важно избежать обвинений оппозиции в том, что он "продает" венгерские национальные интересы и уступает Украине под давлением Брюсселя. Поэтому он заинтересован в затягивании украинского вопроса до тех пор, пока не решит проблему европейского финансирования.

Подробнее читайте в полном тексте статьи Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.