Качка каже, що Україна все ще планує завершити реформи для вступу до ЄС до кінця 2027

Україна не змінила попередньо озвучений план до кінця 2027 року завершити впровадження законодавства, необхідного для завершення перемовин про вступ до Європейського Союзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив віцепремʼєр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка після відкриття 6-го перемовного кластера у вівторок, 14 липня.

Завершити реформи в рамках перемовин про вступ до Євросоюзу Україна планує до кінця 2027 року.

"Щодо виконання критеріїв (benchmarks), наш план залишається незмінним. До кінця 2027 року ми маємо впровадити все необхідне законодавство, ухвалити та розпочати виконання всього необхідного законодавства", – заявив Качка.

Він нагадав, що відкриття решти перемовних кластерів – "це питання єдності ЄС та рішення 27 держав-членів".

"Усі документи готові. Вони потребують схвалення 27 державами-членами в рамках Coreper, і я думаю, що все буде добре", – підкреслив віцепремʼєр.

Качка наголосив, що Україна завдяки імплементації Угоди про асоціацію вже досягла високого рівня впровадження права ЄС (acquis), "тому ми не починаємо з самого початку".

"Для нас відкриття кластера – це перехід до завершальної стадії переговорів, коли ми можемо звірити, перевірити та довести, що ми виконали все необхідне. Навіть у сфері верховенства права, яка вважається найбільш вимогливою, я хотів би наголосити, що всі інституції функціонують, і ми досягли значних успіхів у довгострокових структурних реформах, попри будь-які політичні дискусії в парламенті", – підкреслив Качка.

Як повідомляла "Європейська правда", у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив що відкриття решти 4 кластерів не відкладають на "після літа".

Як відомо, 14 липня мають відкрити переговорний кластер 6 "Зовнішні відносини" для України та Молдови, відповідне рішення посли ЄС погодили минулої п’ятниці. Він має стати другим відкритим переговорним кластером для України і Молдови після ключового "Основи".

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.