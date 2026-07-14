Качка говорит, что Украина все еще планирует завершить реформы для вступления в ЕС к концу 2027-го

Украина не изменила ранее озвученный план до конца 2027 года завершить внедрение законодательства, необходимого для завершения переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка после открытия 6-го переговорного кластера во вторник, 14 июля.

Завершить реформы в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз Украина планирует к концу 2027 года.

"Что касается выполнения критериев (benchmarks), наш план остается неизменным. К концу 2027 года мы должны внедрить все необходимое законодательство, принять и начать выполнение всего необходимого законодательства", – заявил Качка.

Он напомнил, что открытие остальных переговорных кластеров – "это вопрос единства ЕС и решения 27 государств-членов".

"Все документы готовы. Они требуют одобрения 27 государствами-членами в рамках Coreper, и я думаю, что все будет хорошо", – подчеркнул вице-премьер.

Качка отметил, что Украина благодаря имплементации Соглашения об ассоциации уже достигла высокого уровня внедрения законодательства ЕС (acquis), "поэтому мы не начинаем с самого начала".

"Для нас открытие кластера – это переход к завершающей стадии переговоров, когда мы можем сверить, проверить и доказать, что мы выполнили все необходимое. Даже в сфере верховенства права, которая считается самой требовательной, я хотел бы подчеркнуть, что все институты функционируют, и мы достигли значительных успехов в долгосрочных структурных реформах, несмотря на любые политические дискуссии в парламенте", – подчеркнул Качка.

Как сообщала "Европейская правда", в Брюсселе 14 июля для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных 4 кластеров не откладывается на "после лета".

Как известно, 14 июля должен быть открыт переговорный кластер № 6 "Внешние отношения" для Украины и Молдовы; соответствующее решение послы ЕС согласовали в минувшую пятницу. Он должен стать вторым открытым переговорным кластером для Украины и Молдовы после ключевого кластера "Основы".

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