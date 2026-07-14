Чому уряд Мадяра заблокував відкриття решти кластерів Україні і коли це зміниться

У вівторок рано-вранці у Брюсселі розпочалася подія, на яку довго чекали усі дотичні до європейської інтеграції України – але яка, на жаль, не виправдає усіх сподівань.

Так звана Міжурядова конференція (IGC) – орган, створений для переговорів про вступ до ЄС, – офіційно відкрила останній, шостий кластер вступних переговорів з Україною. Перший кластер, нагадаємо, IGC відкрила рівно місяць тому. Та проблема у тому, що решта переговорних блоків (тобто тих, що йдуть за номерами 2, 3, 4 та 5) лишиться закритими.

Перепоною стала Угорщина.

Докладно про те, що завадить відкрити всі кластери переговорів про вступ України у липні і коли можуть відбутися подальші зрушення у цьому питанні, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер. Далі – стислий її виклад.

Шостий кластер – найменший і найпростіший для України.

У його складі лише дві глави, за якими Київ має найбільшу відповідність праву ЄС.

Є потреба лише шліфування деталей, а це можна зробити і на фінальному етапі. До прикладу, рівень долученості України до спільних рішень ЄС у сфері зовнішньої політики та безпеки зараз – близько 99%. Імовірно, такого немає у жодної іншої кандидатки.

Все це пояснює, чому Євросоюз перейшов саме до шостого кластера.

Інша річ, що станом на липень 2026 року відкриття цього кластера – точно не той результат IGC, про який мріяв офіційний Київ.

Єдиною перепоною для успіху України з відкриттям усіх переговорних кластерів 14 липня стала позиція Угорщини. Брюссель та Київ зіткнулися з тим, що обіцянкам уряду Петера Мадяра наразі не можна довіряти.

Нагадаємо, ще у травні, відразу після відставки Віктора Орбана з посади прем’єр-міністра Угорщини, Київ та Будапешт розпочали переговори щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

На самому початку червня сторони домовилися, що Україна змінює свій план дій щодо меншин (а це офіційний урядовий документ) так, щоб врахувати усі домовленості.

У відповідь на це Угорщина пообіцяла зняти вето з усіх шести переговорних кластерів.

Ця угорська обіцянка, до слова, була дещо несподіваною – у позитивному сенсі.

Те, що домовленість про меншини знімає угорське вето на всі кластери, прозвучало спершу на закритій зустрічі, потім Київ публічно подякував за це – і жодних коректив із Будапешта не почув.

В уряді на цьому заспокоїлися, а в Офісі президента перестали шукати нагоди для термінової зустрічі з Мадяром (навіщо поспішати, якщо найбільш невідкладна проблема у відносинах знята?).

Аж тут Угорщина вирішила відійти від власної обіцянки.

Уряд Мадяра продовжив блокувати Україну на засіданнях у ЄС, причому із гранично штучними, очевидно неправдивими поясненнями, не висуваючи при цьому жодних конкретних вимог.

Утім, усі співрозмовники кажуть, що зрештою Мадяр буде готовий поступитися.

Просто це станеться після його зустрічі із Володимиром Зеленським, після розблокування європейських коштів для Угорщини та, імовірно, після кроків з боку Києва у питанні прав угорської меншини. Інші держави станом на зараз не демонструють наміру блокувати переговори України та ЄС.

Все це дає підстави розраховувати, що зрештою кластери будуть відкриті. Звісно, якщо Україна не зробить кроків, здатних зруйнували підтримку наших друзів у ЄС та дати козирі тим, хто волів би нас зупинити.

"Всі інші кластери відкладемо до осені", – заявив цього тижня у Брюсселі очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс.

Більше пояснень – в матеріалі Сергія Сидоренка Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.