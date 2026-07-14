Почему Венгрия заблокировала открытие оставшихся кластеров в Украине и когда ситуация изменится

Рано утром во вторник в Брюсселе началось событие, которого давно ждали все, кто имеет отношение к европейской интеграции Украины, – но которое, к сожалению, не оправдает всех надежд.

Так называемая Межправительственная конференция (IGC) – орган, созданный для переговоров о вступлении в ЕС, – официально открыла последний, шестой кластер вступительных переговоров с Украиной. Первый кластер, напомним, IGC открыла ровно месяц назад. Но проблема в том, что остальные переговорные блоки (то есть те, что идут под номерами 2, 3, 4 и 5) останутся закрытыми.

Препятствием стала Венгрия.

Подробнее о том, что помешает открыть все кластеры переговоров о вступлении Украины в июле и когда могут произойти дальнейшие сдвиги в этом вопросе, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Чего хочет Венгрия. Всё о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере. Далее – краткое изложение этой статьи.

Шестой кластер – самый маленький и самый простой для Украины.

В его состав входят всего две главы, по которым Киев демонстрирует наибольшее соответствие законодательству ЕС.

Требуется лишь доработать детали, а это можно сделать и на заключительном этапе. Например, уровень вовлеченности Украины в совместные решения ЕС в сфере внешней политики и безопасности сейчас составляет около 99%. Вероятно, такого нет ни у одной другой страны-кандидата.

Все это объясняет, почему Евросоюз перешел именно к шестому кластеру.

Другое дело, что по состоянию на июль 2026 года открытие этого кластера – точно не тот результат IGC, о котором мечтал официальный Киев.

Единственным препятствием для успеха Украины в открытии всех переговорных кластеров 14 июля стала позиция Венгрии. Брюссель и Киев столкнулись с тем, что обещаниям правительства Петера Мадяра пока нельзя доверять.

Напомним, ещё в мае, сразу после отставки Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии, Киев и Будапешт начали переговоры о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.

В самом начале июня стороны договорились, что Украина изменит свой план действий в отношении меньшинств (а это официальный правительственный документ) таким образом, чтобы учесть все договоренности.

В ответ на это Венгрия пообещала снять вето со всех шести переговорных кластеров.

Это венгерское обещание, к слову, было несколько неожиданным – в положительном смысле.

То, что договоренность о меньшинствах снимает венгерское вето со всех кластеров, прозвучало сначала на закрытой встрече, затем Киев публично поблагодарил за это – и никаких корректировок из Будапешта не услышал.

В правительстве на этом успокоились, а в Офисе президента перестали искать поводы для срочной встречи с Мадьяром (зачем спешить, если самая неотложная проблема в отношениях снята?)

Но тут Венгрия решила отойти от своего обещания.

Правительство Мадяра продолжает блокировать Украину на заседаниях в ЕС, причем с крайне надуманными, явно ложными объяснениями, не выдвигая при этом никаких конкретных требований.

Впрочем, все собеседники говорят, что в конечном итоге Мадяр будет готов пойти на уступки.

Просто это произойдет после его встречи с Владимиром Зеленским, после разблокирования европейских средств для Венгрии и, вероятно, после шагов со стороны Киева в вопросе прав венгерского меньшинства. Другие государства на данный момент не демонстрируют намерения блокировать переговоры Украины и ЕС.

Все это дает основания рассчитывать, что в конечном итоге кластеры будут открыты. Конечно, если Украина не предпримет шагов, способных подорвать поддержку наших друзей в ЕС и дать козыри тем, кто хотел бы нас остановить.

"Все остальные кластеры отложим до осени", – заявил на этой неделе в Брюсселе глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Более подробные объяснения – в материале Сергея Сидоренко Чего хочет Венгрия. Всё о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.