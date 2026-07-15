Віцепрем’єром з євроінтеграції замість Качки може стати постпред при ЄС Ченцов

На Банковій розглядають заміну чинного віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції – замість Тараса Качки на цю посаду можуть призначити Всеволода Ченцова.

Про це "ЄвроПравді" стало відомо від своїх джерел.

Як стверджують численні джерела "Європейської правди", президент хоче замінити "головного відповідального" за євроінтеграцію. За поточними планами, цю посаду має обійняти кар’єрний дипломат Всеволод Ченцов, нинішній постійний представник України при Євросоюзі.

Софія Назаренко / RFI

Ченцов майже 20 років зі своєї кар’єри спеціалізується на європейській тематиці. Він не є публічним, але знайомий усім, хто дотичний до європейських питань. Ставлення президента Зеленського до Ченцова також є позитивним.

За інформацією "ЄвроПравди", кандидатуру Ченцова розглядали на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції ще торік. Президент Зеленський особисто проводив з ним співбесіду, і лише через вимогу Юлії Свириденко призначили не його.

Якщо Тарас Качка є, поза сумнівом, найбільш фаховим політиком у питаннях євроінтеграції з чинної владної команди, то Всеволод Ченцов – коли йдеться про європейські справи – так само поза сумнівом є найбільш авторитетним чинним дипломатом з системи МЗС.

Тарас Качка у разі таких змін може переїхати до Брюсселя.

Втім, співбесід Ченцова (зокрема із прем'єром) наразі не було, і потенційно рішення щодо його призначення ще може змінитися за результатами політичних консультацій найближчими днями.

Детально про це – у статті Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає