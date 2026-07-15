Вице-премьером по евроинтеграции вместо Качки может стать постпред при ЕС Ченцов

На Банковой рассматривают замену действующего вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции – вместо Тараса Качки на эту должность могут назначить Всеволода Ченцова.

Об этом "ЕвроПравде" стало известно из собственных источников.

Как утверждают многочисленные источники "Европейской правды", президент хочет заменить "главного ответственного" за евроинтеграцию. Согласно текущим планам, эту должность должен занять карьерный дипломат Всеволод Ченцов, нынешний постоянный представитель Украины при Евросоюзе.

Софія Назаренко / RFI

Ченцов почти 20 лет из своей карьеры специализируется на европейской тематике. Он не является публичной фигурой, но знаком всем, кто имеет отношение к европейским вопросам. Отношение президента Зеленского к Ченцову также положительное.

По информации "ЕвроПравды", кандидатуру Ченцова рассматривали на должность вице-премьера по евроинтеграции еще в прошлом году. Президент Зеленский лично проводил с ним собеседование, и только из-за требования Юлии Свириденко назначили не его.

Если Тарас Качка является, без сомнения, самым компетентным политиком в вопросах евроинтеграции из действующей властной команды, то Всеволод Ченцов – когда речь идет о европейских делах – так же, без сомнения, является самым авторитетным действующим дипломатом из системы МИД.

Тарас Качка в случае таких изменений может переехать в Брюссель.

Впрочем, собеседований Ченцова (в частности, с премьером) пока не было, и потенциально решение о его назначении еще может измениться по результатам политических консультаций в ближайшие дни.

Подробно об этом – в статье Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает