Зеленський прийняв у Києві посла в ЄС на тлі зміни уряду

Президент Володимир Зеленський провів зустріч послом України в Європейському Союзі Всеволодом Ченцовим, якого запросив приїхати на час зміни уряду.

Про це він написав у себе в соцмережах, передає "Європейська правда".

У четвер, 17 липня, Зеленський провів зустріч із Ченцовим. Український лідер поділився, що запросив його приїхати в Київ саме у час зміни урядової конфігурації.

"Будемо зміцнювати наші кроки на євроінтеграційному напрямі", – запевнив український президент.

Нагадаємо, цього дня Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, у якому Тарас Качка обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – він замінить на цій позиції Ольгу Стефанішину.

Новий уряд підтримали 253 депутати.

Також у рамках затвердження нового уряду на чолі з Юлією Свириденко Верховна Рада перепризначила на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу.