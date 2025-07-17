Зеленський прийняв у Києві посла в ЄС на тлі зміни уряду
Президент Володимир Зеленський провів зустріч послом України в Європейському Союзі Всеволодом Ченцовим, якого запросив приїхати на час зміни уряду.
Про це він написав у себе в соцмережах, передає "Європейська правда".
У четвер, 17 липня, Зеленський провів зустріч із Ченцовим. Український лідер поділився, що запросив його приїхати в Київ саме у час зміни урядової конфігурації.
"Будемо зміцнювати наші кроки на євроінтеграційному напрямі", – запевнив український президент.
Нагадаємо, цього дня Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, у якому Тарас Качка обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – він замінить на цій позиції Ольгу Стефанішину.
Новий уряд підтримали 253 депутати.
Також у рамках затвердження нового уряду на чолі з Юлією Свириденко Верховна Рада перепризначила на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу.