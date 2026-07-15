FT: Україна закуповуватиме китайські деталі для дронів за кошти ЄС

ЄС дозволив Україні витратити частину наданого оборонного кредиту у розмірі 6 млрд євро на закупівлю компонентів для китайських дронів.

Про це виданню Financial Times стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники видання зазначили, що Київ отримав спеціальний дозвіл на використання частини траншу в розмірі 6 млрд євро для закупівлі компонентів для дронів з Китаю.

Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція, що закуповується за кошти ЄС, має в основному надходити з єдиного ринку, з України або від затверджених партнерів, таких як Канада.

Інші союзники можуть отримати право на участь, якщо підпишуть угоду про партнерство у сфері безпеки з ЄС, зроблять внесок у цю програму та нададуть суттєву підтримку Україні. Велика Британія приєдналася до програми в понеділок.

Для постачальників, які не входять до цих затверджених категорій, частка компонентів з інших країн у контракті не може перевищувати 35 відсотків. Згідно з регламентом, закупівлі озброєння не повинні "суперечити інтересам безпеки та оборони" ЄС.

Однак у правилах також передбачено виняток. Якщо аналогічну продукцію неможливо достатньо швидко закупити у країн, що відповідають критеріям, або в кількостях, необхідних Україні, Київ може звернутися до Брюсселя за дозволом на їх закупівлю в інших країнах.

Україна запросила й отримала виняток для першого траншу на суму 5,9 млрд євро, призначеного для закупівлі безпілотників. Це дозволило Києву придбати певні китайські компоненти, яких у Європі недостатньо, повідомили джерела.

У публікації наголошено, що це рішення підкреслює прогалини, які, як і раніше, існують у внутрішньому оборонному виробництві ЄС, незважаючи на прагнення зміцнити промислову базу Європи шляхом пов’язування допомоги Україні із закупівлями на континенті.

Цей виняток також яскраво демонструє роль Китаю в постачаннях як Україні, так і РФ у повномасштабній війні.

Хоча ЄС звинуватив Пекін у тому, що він є "ключовим фактором, який сприяє війні Росії" проти України як основний постачальник для московського військово-промислового комплексу, він визнає, що оборонна промисловість Києва також залежить від китайських компонентів.

Наприкінці червня стало відомо, що найближчими днями Єврокомісія завершить оцінку контрактів, наданих їй Україною, з тим, щоб здійснити виплату ще частини з 6 млрд євро першого оборонного траншу з пакета фінансування на 90 млрд.

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