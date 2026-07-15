FT: Украина будет закупать китайские детали для дронов на средства ЕС

ЕС разрешил Украине потратить часть предоставленного оборонного кредита в размере 6 млрд евро на закупку компонентов для китайских дронов.

Об этом изданию Financial Times стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Собеседники издания отметили, что Киев получил специальное разрешение на использование части транша в размере 6 млрд евро для закупки компонентов для дронов из Китая.

Согласно условиям кредита, оборонная продукция, закупаемая на средства ЕС, должна в основном поступать с единого рынка, из Украины или от утвержденных партнеров, таких как Канада.

Другие союзники могут получить право на участие, если подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности с ЕС, внесут вклад в эту программу и окажут существенную поддержку Украине. Великобритания присоединилась к программе в понедельник.

Для поставщиков, не входящих в эти утвержденные категории, доля компонентов из других стран в контракте не может превышать 35 процентов. Согласно регламенту, закупки вооружения не должны "противоречить интересам безопасности и обороны" ЕС.

Однако в правилах также предусмотрено исключение. Если аналогичную продукцию невозможно достаточно быстро закупить у стран, соответствующих критериям, или в количествах, необходимых Украине, Киев может обратиться в Брюссель за разрешением на их закупку в других странах.

Украина запросила и получила исключение для первого транша на сумму 5,9 млрд евро, предназначенного для закупки беспилотников. Это позволило Киеву приобрести определенные китайские компоненты, которых в Европе недостаточно, сообщили источники.

В публикации отмечается, что это решение подчеркивает пробелы, которые по-прежнему существуют во внутреннем оборонном производстве ЕС, несмотря на стремление укрепить промышленную базу Европы путем увязки помощи Украине с закупками на континенте.

Это исключение также ярко демонстрирует роль Китая в поставках как Украине, так и РФ в условиях полномасштабной войны.

Хотя ЕС обвинил Пекин в том, что он является "ключевым фактором, способствующим войне России" против Украины как основной поставщик для московского военно-промышленного комплекса, он признает, что оборонная промышленность Киева также зависит от китайских компонентов.

В конце июня стало известно, что в ближайшие дни Еврокомиссия завершит оценку контрактов, предоставленных ей Украиной, с тем чтобы осуществить выплату еще одной части из 6 млрд евро первого оборонного транша из пакета финансирования на 90 млрд.

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