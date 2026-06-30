У ЄС обіцяють Україні ще частину "оборонного" траншу з 90 млрд євро "найближчими днями"

Вже найближчими днями Єврокомісія завершить оцінку контрактів, наданих їй Україною, з тим, щоб здійснити виплату ще частини з 6 млрд євро першого оборонного траншу з пакета фінансування на 90 млрд.

Про це повідомили речники Єврокомісії у вівторок, 30 червня, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі.

Ще частину траншу з 90 млрд позики ЄС, призначеного на підтримку української армії, планують виплатити протягом найближчих днів.

"Давайте не будемо говорити про жодну затримку, тому що насправді її немає. Ми маємо першу виплату більшого траншу. Це цілком вчасно, і це також данина поваги всім зусиллям наших українських друзів", – наголосила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі нагадав, що ЄС почав виплати в межах пакета на 90 млрд євро ще минулого тижня, коли був виплачений перший транш макрофінансової допомоги на потреби бюджету України у розмірі 3,2 млрд євро.

"Ми не зупиняємося на цьому. Сьогодні ми робимо ще один великий крок вперед у вигляді оборонної виплати на суму 3,9 млрд євро. Це піде на дрони, і ми віримо, що це стане значним посиленням українських спроможностей на полі бою", – підкреслив речник.

Він пояснив, що експерти ЄС повинні опрацювати "тисячі сторінок" контрактів, надісланих Україною, що вимагає часу.

"Ви можете очікувати наступну виплату на оборону, я б ризикнув сказати, найближчими днями. Отже, справді, все йде за планом, і попереду ще більше", – додав Уйварі, відповідаючи на питання кореспондентки "ЄвроПравди".

Як повідомляла "Європейська правда", Україна занадто пізно подала до Єврокомісії понад 250 контрактів в рамках першого "оборонного" траншу з 90 млрд євро на суму 6 млрд – і в результаті 30 червня змогла отримати лише виплату на суму 3,9 млрд євро.

Відомо, що перший пакет військової продукції, яка буде закуповуватися у 2026 році, становитиме близько 6 млрд євро та буде витрачений на безпілотники, що вироблятимуть в Україні.