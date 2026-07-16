В ЄС відреагували на призначення нового прем’єра України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Сергія Корецького з призначенням на посаду прем’єр-міністра України.

Про це вона написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила фон дер Ляєн, після призначення Корецького главою уряду в ЄС сподіваються на продовження співпраці з Україною.

"Ми впевнені, що Ви зробите європейську інтеграцію України центральним елементом зусиль з трансформації країни. Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку у процесі реалізації Вашої амбіційної програми реформ. Зокрема, у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторах економіки", – наголосила фон дер Ляєн, звертаючись до Корецького.

Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів.

Також варто зазначити, що, за даними джерел "Української правди" у фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський не буде вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Коментуючи це, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ця новина стала для нього несподіванкою.