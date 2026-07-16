В ЕС отреагировали на назначение нового премьера Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Сергея Корецкого с назначением на должность премьер-министра Украины.

Об этом она написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметила фон дер Ляйен, после назначения Корецкого главой правительства в ЕС надеются на продолжение сотрудничества с Украиной.

"Мы уверены, что Вы сделаете европейскую интеграцию Украины центральным элементом усилий по трансформации страны. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку в процессе реализации Вашей амбициозной программы реформ. В частности, в сферах верховенства права, энергетики и других ключевых секторах экономики", – подчеркнула фон дер Ляйен, обращаясь к Корецкому.

Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-главы "Нафтогаза" и "Укрнафты" Сергея Корецкого. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов.

Также стоит отметить, что, по данным источников "Украинской правды" во фракции "Слуга народа", президент Владимир Зеленский не будет выдвигать кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны.

Комментируя это, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что эта новость стала для него неожиданностью.