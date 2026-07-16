Грецьких депутатів підозрюють у причетності до схеми з незаконним отриманням субсидій ЄС

Європейська прокуратура (EPPO) в Афінах висунула кримінальні обвинувачення проти 22 підозрюваних у межах розслідування ймовірної організованої схеми шахрайства з коштами Європейського Союзу, призначеними для фінансування сільського господарства.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Розслідування є частиною ширшої серії справ щодо ймовірних зловживань під час розподілу європейських сільськогосподарських субсидій у межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС (CAP).

За версією слідства, до схеми могли бути причетні посадовці державної платіжної агенції OPEKEPE.

Серед обвинувачених – чотири чинні депутати парламенту Греції, колишні високопосадовці урядової агенції OPEKEPE, державні службовці та отримувачі субсидій.

Натомість звинувачення проти семи інших чинних депутатів було знято через відсутність достатніх доказів.

Як зазначається, це частина серії розслідувань, які проводить Європейська прокуратура щодо імовірної організованої схеми шахрайства, до якої, як вважається, причетні державні службовці урядової агенції OPEKEPE.

Трьом з чотирьох депутатів висунули звинувачення у підбурюванні до зловживання довірою.

А одному висунули звинувачення у підбурюванні до незаконного розпорядження європейськими коштами та додаткові звинувачення у підбурюванні до надання неправдивих свідчень та у спробі комп’ютерного шахрайства.

Серед решти обвинувачених – співробітник політичного офісу чинного депутата, соратник колишнього міністра, ветеринар, який працював на державній службі, а також низка отримувачів субсидій.

У разі визнання винними підсудним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, а також кримінальні фінансові санкції, передбачені грецьким законодавством.

На прохання головного прокурора ЄС у квітні парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності з 13 законодавців з керівної партії "Нова демократія", щоб їх можна було допитати щодо їхньої ймовірної причетності до окремих справ.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав прокурорів ЄС швидко прийняти рішення щодо висунення звинувачень проти депутатів, оскільки він прагне запобігти політичним наслідкам розслідування до наступних парламентських виборів, які мають відбутися навесні 2027 року.

У травні грецька поліція повідомила, що заарештувала 17 осіб у різних регіонах Греції в рамках нової операції, спрямованої проти ймовірної злочинної мережі, яку звинувачують у шахрайському отриманні сільськогосподарських субсидій Європейського Союзу через колишнє агентство з виплат OPEKEPE.