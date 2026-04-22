У Греції зняли імунітет з 13 депутатів керівної партії у справі шахрайства з субсидіями ЄС

Парламент Греції проголосував за зняття імунітету з 13 депутатів керівної партії "Нова демократія", імена яких фігурують у матеріалах справи щодо скандалу навколо OPEKEPE, пов’язаного з розподілом сільськогосподарських субсидій ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Під час окремого голосування депутати проголосували за зняття імунітету з Хараламбоса Атанасіу, Христоса Букороса, Тасоса Хатзівасіліу, Костаса А. Караманліса, Янніса Кефалогіанніса, Теофілоса Леонтарідіса, Нотіса Мітаракіса, Катерини Папакости, Максімоса Сенетакіса, Костаса Скрекаса, Костаса Тсіараса, Дімітріса Варцопулоса та Лакіса Васіліадіса.

Один депутат проголосував проти зняття імунітету Папакости, тоді як у кожному з інших 12 випадків проти пропозиції проголосували по два депутати.

Скандал похитнув уряд прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, змусивши членів кабінету міністрів піти у відставку та погіршивши рейтинги партії "Нова Демократія".

Раніше Караманліс закликав депутатів зняти з нього імунітет, заявивши, що йому немає чого приховувати.

"Я рішуче налаштований раз і назавжди очистити своє ім’я. Я прошу зняти з мене імунітет. Це найбільша відповідальність, яку я маю перед собою, своєю родиною, співгромадянами та своєю партією", – сказав він депутатам.

"Звинувачення проти мене безпідставні, тому що я не скоїв жодного злочину, тому що я невинний і доведу свою невинність, коли мене викличуть до компетентних органів, саме тому я прошу вас проголосувати за зняття мого імунітету", – сказав Караманліс, який пішов у відставку з посади міністра інфраструктури та транспорту після залізничної катастрофи в Темпе у 2023 році.

Справа стосується ймовірного шахрайства з виплатами, що здійснювалися нині неіснуючим державним агентством OPEKEPE, яке адмініструвало сільськогосподарські субсидії Європейського Союзу.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Торік ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.