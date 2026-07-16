Греческих депутатов подозревают в причастности к схеме незаконного получения субсидий ЕС

Европейская прокуратура (EPPO) в Афинах выдвинула уголовные обвинения против 22 подозреваемых в рамках расследования предполагаемой организованной схемы мошенничества со средствами Европейского Союза, предназначенными для финансирования сельского хозяйства.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Расследование является частью более широкой серии дел о возможных злоупотреблениях при распределении европейских сельскохозяйственных субсидий в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP).

По версии следствия, к схеме могли быть причастны должностные лица государственного платежного агентства OPEKEPE.

Среди обвиняемых – четыре действующих депутата парламента Греции, бывшие высокопоставленные чиновники правительственного агентства OPEKEPE, государственные служащие и получатели субсидий.

В то же время обвинения против семи других действующих депутатов были сняты из-за отсутствия достаточных доказательств.

Как отмечается, это часть серии расследований, проводимых Европейской прокуратурой в отношении предполагаемой организованной схемы мошенничества, к которой, как считается, причастны государственные служащие правительственного агентства OPEKEPE.

Трем из четырёх депутатов предъявили обвинения в подстрекательстве к злоупотреблению доверием.

А одному предъявили обвинение в подстрекательстве к незаконному распоряжению европейскими средствами и дополнительные обвинения в подстрекательстве к даче ложных показаний и в попытке компьютерного мошенничества.

Среди остальных обвиняемых – сотрудник политического офиса действующего депутата, соратник бывшего министра, ветеринар, работавший на государственной службе, а также ряд получателей субсидий.

В случае признания виновными подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также уголовные финансовые санкции, предусмотренные греческим законодательством.

По просьбе генерального прокурора ЕС в апреле парламент проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с 13 законодателей из правящей партии "Новая демократия", чтобы их можно было допросить об их возможной причастности к отдельным делам.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал прокуроров ЕС быстро принять решение о предъявлении обвинений депутатам, поскольку он стремится предотвратить политические последствия расследования до следующих парламентских выборов, которые должны состояться весной 2027 года.

В мае греческая полиция сообщила, что арестовала 17 человек в различных регионах Греции в рамках новой операции, направленной против предполагаемой преступной сети, которую обвиняют в мошенническом получении сельскохозяйственных субсидий Европейского Союза через бывшее агентство по выплатам OPEKEPE.