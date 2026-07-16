Як особливі відносини із США стали проблемою для Польщі і які наслідки це матиме

Ще донедавна польське суспільство було одним із найбільш проамериканських у світі. У країні, де майже будь-яка тема стає предметом суперечок і призводить до розколу, одностайність у питаннях зовнішньої політики та національної безпеки зберігалася впродовж десятиліть.

Однак ситуація почала змінюватися, особливо за останнє десятиліття.

Про зміни настроїв у Польщі і те, чому вони відбуваються, читайте в статті польської журналістки Агнешки Ліхнерович Небезпечна залежність. Як і чому у поляків поменшало симпатій та довіри до американців. Далі – стислий її виклад.

Ізольовані до 1989 року в так званому соціалістичному таборі, поляки мріяли про американську свободу, споживацький рай і – на чому варто наголосити – ідеалізували Сполучені Штати. Ті, що хотіли падіння авторитарної влади й усього Радянського Союзу, під час холодної війни вболівали за Вашингтон, ідеалізуючи при цьому американський імперіалізм.

Позитивне ставлення Польщі до США почало змінюватися під час другої президентської каденції Дональда Трампа.

2023 року, за даними глобального дослідження Pew Research Center, 93% опитаних громадян Польщі ставилися до США прихильно. Поляки, як й ізраїльтяни, вважалися одним із найбільш проамериканських суспільств у світі.

Натомість результати опитування, опублікованого на початку 2026 року, показали зміну настроїв: Лише 47% поляків відгукуються про американців позитивно.

Це на 11% менше порівняно з даними дослідження, проведеного роком раніше – і на 21% нижче, порівняно з даними опитування 2023 року.

Все це – "ефект Трампа".

Та насправді зміни у відносинах зі США мають структурний характер.

Сполучені Штати ще за президентства Барака Обами почали сигналізувати про зміну своїх стратегічних пріоритетів: Європа втрачає своє значення з погляду американської безпеки та інтересів, поступаючись Азії, особливо в контексті суперництва з Китаєм.

Це ставить Польщу у винятково складне становище. Зменшення зацікавлення з боку США не тільки послаблює стримувальний фактор стосовно Москви – суперечки про те, як реагувати на зміну ситуації, роздирають Польщу зсередини.

Поточним пріоритетом Польщі залишається якомога довше утримання на своїй території американських військових. І навіть, за можливості, збільшення їхньої кількості.

Це об’єднує всі основні політичні партії Польщі.

Водночас поляки дискутують про те, чи потрібно опрацьовувати європейський план Б – на випадок, якщо доведеться захищатися без Вашингтона.

Найкраще, звичайно, лобіювати і американський, й європейський – але насправді іноді доводиться робити вибір.

На правому фланзі польської ідейно-політичної сцени перемагає лояльність до США. Президент Кароль Навроцький навіть наклав вето на закон про участь Польщі у євросоюзівській програмі позик SAFE. Вона, з одного боку, покликана допомогти країнам ЄС швидше надолужити відставання в озброєнні, а з іншого – підтримати розвиток європейської оборонної промисловості.

Центр і лівиця з дедалі більшими побоюваннями дивляться на залежність Європи від потужних американських технологічних корпорацій, чиє керівництво не лише підтримує праворадикальну зовнішню політику Вашингтона, але й – як Ілон Маск – відверто втручається у внутрішню політику європейських держав.

Тож ставлення поляків до США сьогодні дедалі більшою мірою визначається світоглядом і політикою самого Дональда Трампа.

І якщо взяти до уваги бізнес-підхід Дональда Трампа до міжнародних відносин, у частини поляків постає резонне запитання: яку ціну Польща заплатить у майбутньому за залежність від США?

Наприклад, Вашингтон в інтересах своїх корпорацій чинить тиск на Польщу, щоб вона не запроваджувала цифрового податку і нормативних актів, які захищали б польські компанії від недобросовісної конкуренції з боку американських фірм. Але керівників технологічних гігантів досі зустрічають у Польщі з червоним килимом – незалежно від того, яка партія перебуває при владі.

Докладніше – в матеріалі Агнешки Ліхнерович Небезпечна залежність. Як і чому у поляків поменшало симпатій та довіри до американців.