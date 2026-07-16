Как особые отношения с США стали проблемой для Польши и к каким последствиям это приведет

Еще совсем недавно польское общество было одним из самых проамериканских в мире. В стране, где практически любая тема становится предметом споров и приводит к расколу, единодушие в вопросах внешней политики и национальной безопасности сохранялось на протяжении десятилетий.

Однако ситуация начала меняться, особенно за последнее десятилетие.

Об изменении настроений в Польше и о том, почему они происходят, читайте в статье польской журналистки Агнешки Лихнерович Опасная зависимость. Как и почему у поляков стало меньше симпатии и доверия к американцам. Далее – краткое изложение статьи.

Изолированные до 1989 года в так называемом социалистическом лагере, поляки мечтали об американской свободе, потребительском рае и – что стоит подчеркнуть – идеализировали Соединенные Штаты. Те, кто хотел падения авторитарной власти и всего Советского Союза, во время холодной войны болели за Вашингтон, идеализируя при этом американский империализм.

Положительное отношение Польши к США начало меняться во время второго президентского срока Дональда Трампа.

В 2023 году, по данным глобального исследования Pew Research Center, 93 % опрошенных граждан Польши относились к США благосклонно. Поляки, как и израильтяне, считались одним из самых проамериканских обществ в мире.

Однако результаты опроса, опубликованного в начале 2026 года, показали изменение настроений: лишь 47% поляков отзываются об американцах положительно.

Это на 11% меньше по сравнению с данными исследования, проведенного годом ранее, и на 21% ниже по сравнению с данными опроса 2023 года.

Все это – "эффект Трампа".

Но на самом деле изменения в отношениях с США носят структурный характер.

Соединенные Штаты еще при президентстве Барака Обамы начали сигнализировать об изменении своих стратегических приоритетов: Европа теряет свое значение с точки зрения американской безопасности и интересов, уступая Азии, особенно в контексте соперничества с Китаем.

Это ставит Польшу в исключительно сложное положение. Снижение интереса со стороны США не только ослабляет сдерживающий фактор в отношении Москвы – споры о том, как реагировать на изменение ситуации, раздирают Польшу изнутри.

Текущим приоритетом Польши по-прежнему является как можно более длительное пребывание американских военных на своей территории. И даже, по возможности, увеличение их численности.

Это объединяет все основные политические партии Польши.

В то же время поляки обсуждают, нужно ли разрабатывать европейский план Б – на случай, если придется защищаться без Вашингтона.

Лучше всего, конечно, лоббировать и американский, и европейский планы – но на самом деле иногда приходится делать выбор.

На правом фланге польской идеологически-политической сцены преобладает лояльность к США. Президент Кароль Навроцкий даже наложил вето на закон об участии Польши в программе займов ЕС SAFE. Она, с одной стороны, призвана помочь странам ЕС быстрее ликвидировать отставание в вооружении, а с другой – поддержать развитие европейской "оборонки".

Центр и левые с растущими опасениями смотрят на зависимость Европы от мощных американских технологических корпораций, руководство которых не только поддерживает праворадикальную внешнюю политику Вашингтона, но и – как Илон Маск – откровенно вмешивается во внутреннюю политику европейских государств.

Поэтому отношение поляков к США сегодня во всё большей степени определяется мировоззрением и политикой самого Дональда Трампа.

И если принять во внимание бизнес-подход Дональда Трампа к международным отношениям, у части поляков возникает резонный вопрос: какую цену Польша заплатит в будущем за зависимость от США?

Например, Вашингтон в интересах своих корпораций оказывает давление на Польшу, чтобы она не вводила цифровой налог и нормативные акты, которые защищали бы польские компании от недобросовестной конкуренции со стороны американских фирм. Но руководителей технологических гигантов до сих пор встречают в Польше с красным ковром – независимо от того, какая партия находится у власти.

Подробнее – в материале Агнешки Лихнерович Опасная зависимость. Как и почему у поляков стало меньше симпатии и доверия к американцам.