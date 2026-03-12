Навроцький заветує закон про 44 млрд євро кредитів ЄС для переозброєння Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив заветувати закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Про це лідер Польщі повідомив у своєму зверненні у четвер ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Навроцький заявив, що не підпише закон, який зачіпає суверенітет, незалежність, економічну та військову безпеку Польщі. "Я ухвалив рішення не підписувати закон, який дозволяє Польщі взяти кредит SAFE", – сказав президент.

Він додав, що ця справа викликала багато емоцій, "але відповідальність за державу полягає в тому, щоб дивитися на факти поза межами поточної політики. Справа SAFE – це справа майбутнього польської держави".

Навроцький додав, що з самого початку програма SAFE викликала багато запитань. Одним із ризиків він назвав те, що це величезний кредит, взятий в іноземній валюті. За його словами, поляки повинні будуть повернути вдвічі більше, а зароблять на цьому західні банки та фінансові установи.

"Я попереджаю, що будь-які спроби незаконного, через задній хід, залучення іноземних кредитів для нашої країни рано чи пізно зустрінуть як політичну, так і юридичну відповідальність", – додав президент Польщі.

Він зазначив, що представив "реальну альтернативу єврокредиту SAFE". "Це польський SAFE 0%. Цей проєкт вже перебуває в Сеймі", – нагадав президент.

За програмою SAFE Польща могла би отримати близько 44 млрд євро кредитних коштів від ЄС – найбільше, ніж будь-яка інша країна член – та вкласти їх у військову модернізацію.

Уряд Дональда Туска стверджує, що пропозиція Навроцького є непрацездатною та призведе до затримки термінових військових закупівель. Він також наполягає, що вето лише обмежить застосування кредиту SAFE, а не повністю зірве його.

Нагадаємо, 53% поляків вважають, що президент має схвалити закон про участь Польщі у програмі SAFE.

