У Молдові суттєво подорожчає газ

У Молдові анонсували підвищення тарифів на природний газ майже у півтора рази, що пояснюють наслідками війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Державне підприємство Energocom цього тижня оголосило, що просить національного регулятора в енергетиці схвалити підвищення тарифів на природний газ на 45% – з 14,42 молдовських леїв до 20,93 леїв за кубометр (приблизно 53 грн).

Підвищення аргументують зростанням біржевих цін на газ через війну на Близькому Сході. Зазначать, що середня закупівельна ціна, закладена у діючий тариф, складає 404,24 євро за 1000 кубометрів, проте фактична ціна протягом останніх пів року зросла приблизно до €423,28, а на осінні місяці й грудень прогнозується на рівні навіть €623,54 за 1000 кубометрів. Накопичені тарифні відхилення склали 106,8 млн леїв (понад 272 млн грн).

Виконувач обов’язки міністра енергетики Дорін Жунгієту підтримав кроки Energocom.

"Якщо відкладати коригування тарифів, реальні витрати нікуди не зникають – вони перетворюються на тарифні відхилення", – зазначив посадовець.

Він зазначив, що на тлі війни США та Ірану та невизначеності з постачанням з країн Перської затоки ціни змінюються практично щоденно.

Раніше повідомляли, що цьогоріч Європа може зайти в зиму з найнижчими запасами газу за 15 років. Водночас у Єврокомісії поки не бачать загроз для енергопостачання.