В Молдове значительно подорожает газ

В Молдове объявили о повышении тарифов на природный газ почти в полтора раза, что объясняют последствиями войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Государственное предприятие Energocom на этой неделе объявило, что просит национального регулятора в сфере энергетики одобрить повышение тарифов на природный газ на 45% – с 14,42 молдавских леев до 20,93 леев за кубометр (примерно 53 грн).

Повышение аргументируют ростом биржевых цен на газ из-за войны на Ближнем Востоке. Отмечается, что средняя закупочная цена, заложенная в действующий тариф, составляет 404,24 евро за 1000 кубометров, однако фактическая цена за последние полгода выросла примерно до 423,28 евро, а на осенние месяцы и декабрь прогнозируется на уровне даже 623,54 евро за 1000 кубометров. Накопленные тарифные отклонения составили 106,8 млн леев (более 272 млн грн).

Исполняющий обязанности министра энергетики Дорин Жунгиету поддержал шаги Energocom.

"Если откладывать корректировку тарифов, реальные расходы никуда не исчезают – они превращаются в тарифные отклонения", – отметил чиновник.

Он отметил, что на фоне войны между США и Ираном и неопределенности с поставками из стран Персидского залива цены меняются практически ежедневно.

Ранее сообщалось, что в этом году Европа может вступить в зиму с самыми низкими запасами газа за 15 лет. В то же время в Еврокомиссии пока не видят угроз для энергоснабжения.