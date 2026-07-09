У Єврокомісії не бачать загроз для енергопостачання Європи на тлі провалу перемир’я США та Ірану

У Єврокомісії наразі не бачать загрози для енергетичної безпеки Європи в наступний опалювальний сезон у зв’язку з провалом перемир’я між США та Іраном, що поновлює невизначеність з цінами та доступністю енергоресурсів з країн Перської затоки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на щоденному брифігу ЄК сказала речниця Анна-Кайса Ітконен.

Журналісти запитали, чи у Єврокомісії стурбовані подальшою безпекою постачань, з огляду на ситуацію на Близькому Сході й на те, що європейські країни після минулої винятково холодної зими завершили сезон з меншими залишками газу у сховищах.

"На даний час ми не стурбовані безпекою постачань. Від початку головною причиною занепокоєння був вплив на ціни… Ви праві, поточні рівні запасів газу дещо нижчі, аніж середні показники до кризи – але вони не є причиною для негайних занепокоєнь щодо нашої енергетичної безпеки", – зазначила Анна-Кайса Ітконен.

Вона нагадала, що за правилами ЄС запаси у сховищах на рівні 80% вважаються достатніми для безпечного проходження опалювального сезону, та повторила, що поки явних підстав для занепокоєння немає.

"Країни-члени мають відповідні можливості, і є доступний газ, щоб досягти 80% – що вважається у межах правил достатнім показником для початку зими", – додала речниця.

Раніше повідомляли, що цьогоріч Європа може зайти в зиму з найнижчими запасами газу за 15 років.

Нагадаємо, 8 липня Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій втратила чинність.