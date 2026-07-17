ЗМІ: на Грецію тиснуть з вимогою передати Україні ракети до Patriot

Греція зазнає постійного тиску з боку партнерів по НАТО та Європейському Союзу з вимогою надати Україні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі до систем Patriot, що перебувають на озброєнні ВПС країни.

Про це повідомляє eKathimerini з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

За словами джерел, Україна звернулася до Греції з проханням надати до 200 ракет PAC-2 з грецьких батарей Patriot.

Як зазначено, українська сторона вважає, що термін експлуатації деяких з цих ракет, які прослужили у ВПС Греції 23 роки, може добігати кінця.

Цей запит надійшов після того, як попередні переговори щодо можливої передачі частини шести грецьких батарей Patriot не привели до укладення угоди.

Хоча деякі союзники стверджували, що Греція могла б надати частину своїх запасів Patriot, українські запити зараз зосереджені саме на запасах ракет, а не на самих системах.

Будь-яка передача вимагатиме, щоб ракети були визнані придатними до використання, але не необхідними для бойових потреб.

Згідно з повідомленням, одна з пропозицій, що обговорюється, передбачає продаж Грецією ракет Норвегії, яка потім доставить їх Україні.

При цьому, як йдеться у публікації, Афіни не дали жодних ознак того, що відреагують позитивно.

Грецькі офіційні особи стверджують, що країна вже робить свій внесок у безпеку союзників шляхом розгортання систем Patriot, зокрема батареї в Саудівській Аравії, яка захищає критично важливу інфраструктуру нафтопереробних заводів.

Греція також зазначила, що раніше постачала ракети "Sea Sparrow" та "Crotale" для підтримки України після того, як ці системи наблизилися до кінця терміну експлуатації у грецьких збройних силах.

Нещодавно міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен розповів, що його країна, на озброєнні якої є системи ППО Patriot, а відтак і ракети-перехоплювачі до них, віддала Україні все, що могла, зі своїх запасів.

Тому, як наголосив нідерландський міністр, у цьому питанні потрібно тиснути на інші країни.

А на початку липня норвезький уряд оголосив про виділення 3 млрд крон (268 млн євро) на зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема в рамках програми PURL із закупівлі американського озброєння.