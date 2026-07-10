Глава МЗС Нідерландів про ракети до Patriot для України: ми передали все, що могли

Нідерланди, на чиєму озброєнні є системи ППО Patriot, а відтак і ракети-перехоплювачі до них, віддали Україні все, що могли, зі своїх запасів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен.

Тому, як наголосив нідерландський міністр, у цьому питанні потрібно тиснути на інші країни.

"Усе, що ми могли передати, ми вже передали. Зараз – зокрема під час наших перемовин із президентом Зеленським і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою – ми намагаємося зрозуміти, як разом спонукати інші країни робити більше", – зазначив Берендсен.

Він додав, що Нідерланди мають "і можливість, і бажання продовжувати підтримку".

"Усе, що ми вкладаємо в Україну, – це інвестиція в нашу безпеку, зокрема завдяки знанням, досвіду й інноваціям, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі. Але нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною", – розповів Берендсен.

Він не назвав країни, від яких очікують активнішої залученості до допомоги Україні в захисті її неба. Натомість він підкреслив, хто в авангарді цього процесу, й знову наголосив на необхідності розподіляти внески.

"Всім відомо, що країни Північної Європи, Німеччина, Польща й не тільки роками роблять дуже багато, і Нідерланди – серед них. Нам потрібно, щоб й інші країни долучалися… Звісно, ми звертаємося до країн, які мають запаси для передачі, але водночас розглядаємо варіанти виробництва (ракет-перехоплювачів) на території Європи. Також ми розраховуємо на наших американських партнерів і пакети допомоги PURL. Ці системи рятують життя, тому ми продовжуємо закликати інші країни інвестувати в PURL", – підкреслив глава МЗС Нідерландів.

Як повідомлялося, Україна веде переговори про зустріч анонсованої раніше коаліції щодо виробництва антибалістики у Європі.

Це будуть перші переговори у такому форматі. Ідея створення такої коаліції вперше публічно прозвучала у травні, коли відбулася зустріч на рівні радників, присвячена формуванню коаліції. На той час йшлося про виробництво антибалістики у Європі, але невідомо, чи не буде розширений формат також на постачання перехоплювачів Patriot для України.

Раніше Володимир Зеленський анонсував "важливу подію" для планів щодо нової антибалістичної системи, але про результати не повідомлялося.