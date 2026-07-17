СМИ: на Грецию оказывают давление с требованием передать Украине ракеты к Patriot

Греция испытывает постоянное давление со стороны партнеров по НАТО и Европейскому союзу с требованием предоставить Украине средства противовоздушной обороны, в частности ракеты-перехватчики для систем Patriot, находящихся на вооружении ВВС страны.

Об этом сообщает eKathimerini со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

По словам источников, Украина обратилась к Греции с просьбой предоставить до 200 ракет PAC-2 из греческих батарей Patriot.

Как отмечается, украинская сторона считает, что срок эксплуатации некоторых из этих ракет, прослуживших в ВВС Греции 23 года, может подходить к концу.

Этот запрос поступил после того, как предварительные переговоры о возможной передаче части шести греческих батарей Patriot не привели к заключению соглашения.

Хотя некоторые союзники утверждали, что Греция могла бы предоставить часть своих запасов Patriot, украинские запросы сейчас сосредоточены именно на запасах ракет, а не на самих системах.

Любая передача потребует, чтобы ракеты были признаны пригодными к использованию, но не необходимыми для боевых нужд.

Согласно сообщению, одно из обсуждаемых предложений предусматривает продажу Грецией ракет Норвегии, которая затем доставит их в Украину.

При этом, как говорится в публикации, Афины не дали никаких признаков того, что отреагируют положительно.

Греческие официальные лица утверждают, что страна уже вносит свой вклад в безопасность союзников путем развертывания систем Patriot, в частности батареи в Саудовской Аравии, которая защищает критически важную инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов.

Греция также отметила, что ранее поставляла ракеты Sea Sparrow и Crotale для поддержки Украины после того, как срок эксплуатации этих систем в греческих вооруженных силах подошел к концу.

Недавно министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен рассказал, что его страна, на вооружении которой находятся системы ПВО Patriot, а значит, и ракеты-перехватчики к ним, предоставила Украине всё, что могла, из своих запасов.

Поэтому, как подчеркнул нидерландский министр, в этом вопросе нужно оказывать давление на другие страны.

А в начале июля норвежское правительство объявило о выделении 3 млрд крон (268 млн евро) на укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности в рамках программы PURL по закупке американского вооружения.