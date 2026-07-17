Зеленський хоче зробити Качку представником України в ЄС

Президент Володимир Зеленський хоче призначити Тараса Качку представником України при Європейському Союзі.

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Під час особистої зустрічі Зеленський подякував Качці за роботу в уряді України "та змістовність, конструктивність взаємодії нашої держави з європейськими інституціями".

Президент відзначив "важливі речі", а також наголосив на необхідності "розвивати більше секторальної, деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з Євросоюзом про вступ України".

Також Зеленський хоче більшої комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національними урядами країн ЄС для відкриття наступних кластерів.

"Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – в Брюсселі. Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами", – зазначив він.

У четвер в уряді змінився віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість Тараса Качки посаду обійняв колишній постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.