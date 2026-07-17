Зеленский хочет сделать Качку представителем Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский хочет назначить Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Во время личной встречи Зеленский поблагодарил Качку за работу в правительстве Украины "и содержательность, конструктивность взаимодействия нашего государства с европейскими институтами".

Президент отметил "важные моменты", а также подчеркнул необходимость "развивать более секторальную, детализированную деятельность для продвижения уже открытых кластеров в переговорах с Евросоюзом о вступлении Украины".

Также Зеленский хочет более тесного взаимодействия как с институтами Евросоюза, так и с национальными правительствами стран ЕС для открытия следующих кластеров.

"Считаю, что Тарас сможет наиболее эффективно реализовать это в представительстве Украины в ЕС – в Брюсселе. Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами", – отметил он.

В четверг в правительстве сменился вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.