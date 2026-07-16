Рада затвердила Ченцова віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції

Верховна Рада у четвер 264 голосами за поданням нового прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад уряду, у якому посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України обійняв Всеволод Ченцов, колишній постпред України при ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За призначення членів уряду Корецького голосували пакетом, окрім міністра оборони і міністра закордонних справ. Їхні кандидатури внесе президент.

Всеволод Ченцов фото: RFI

Ченцов замінить Тараса Качку, що працював на посаді рік, з липня 2025 року.

Ченцов майже 20 років зі своєї кар’єри спеціалізується на європейській тематиці. Він не є публічним, але знайомий усім, хто дотичний до європейських питань. Ставлення президента Зеленського до Ченцова також є позитивним.

За інформацією "ЄвроПравди", кандидатуру Ченцова розглядали на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції ще торік. Президент Зеленський особисто проводив з ним співбесіду, і лише через вимогу Юлії Свириденко призначили не його.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.