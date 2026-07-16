Рада затвердила Ченцова віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції
Новини — Четвер, 16 липня 2026, 16:14 —
Верховна Рада у четвер 264 голосами за поданням нового прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад уряду, у якому посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України обійняв Всеволод Ченцов, колишній постпред України при ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За призначення членів уряду Корецького голосували пакетом, окрім міністра оборони і міністра закордонних справ. Їхні кандидатури внесе президент.
Ченцов замінить Тараса Качку, що працював на посаді рік, з липня 2025 року.
Ченцов майже 20 років зі своєї кар’єри спеціалізується на європейській тематиці. Він не є публічним, але знайомий усім, хто дотичний до європейських питань. Ставлення президента Зеленського до Ченцова також є позитивним.
За інформацією "ЄвроПравди", кандидатуру Ченцова розглядали на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції ще торік. Президент Зеленський особисто проводив з ним співбесіду, і лише через вимогу Юлії Свириденко призначили не його.
Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.