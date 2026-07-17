Швейцарія приєдналась до механізму НАТО із закупівлі боєприпасів
Швейцарія стала учасницею одного із закупівельних механізмів НАТО, що дозволяє вигідніше купувати боєприпаси для різної зброї.
Про це повідомляє SwissInfo, пише "Європейська правда".
Швейцарське Федеральне відомство з оборонних закупівель повідомило про приєднання до механізму Ammunition Support Partnership (ASP) під керівництвом Агентства НАТО з підтримки й закупівель (NSPA), через який можна отримати доступ до понад 2000 видів боєприпасів для різної зброї сухопутних, морських і повітряних сил.
Як зазначають, участь у спільних закупівлях дозволить заощадити значні кошти та скоротити терміни, протягом яких відбувається постачання замовлення.
Згідно з комюніке, цей крок відповідає стратегії Федеральної Ради у питаннях зброї та не суперечить нейтралітету країни.
Швейцарія співпрацює з NSPA з 1996 року, досі співпраця зосереджувалась на системах ППО та ракетах "повітря-повітря".
Також у Швейцарії планують посилити захист від дронів на тлі гібридних загроз.
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