Швейцария присоединилась к механизму НАТО по закупке боеприпасов

Швейцария стала участницей одного из закупочных механизмов НАТО, позволяющего выгоднее приобретать боеприпасы для различного оружия.

Об этом сообщает SwissInfo, пишет "Европейская правда".

Швейцарское Федеральное ведомство по оборонным закупкам сообщило о присоединении к механизму Ammunition Support Partnership (ASP) под руководством Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA), через который можно получить доступ к более чем 2000 видам боеприпасов для различного оружия сухопутных, морских и воздушных сил.

Как отмечается, участие в совместных закупках позволит сэкономить значительные средства и сократить сроки поставки заказов.

Согласно коммюнике, этот шаг соответствует стратегии Федерального совета в вопросах вооружений и не противоречит нейтралитету страны.

Швейцария сотрудничает с NSPA с 1996 года, до сих пор сотрудничество сосредоточивалось на системах ПВО и ракетах "воздух-воздух".

Также в Швейцарии планируют усилить защиту от дронов на фоне гибридных угроз.

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