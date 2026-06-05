Швейцарська армія посилює захист від дронів на тлі гібридних загроз

Начальник генерального штабу швейцарської армії заявив, що країна прискорює закупівлю систем протидії дронам у зв’язку зі зростанням кількості вторгнень у повітряний простір над цивільною та військовою інфраструктурою.

Про це заявив генерал-лейтенант Бенедикт Роос на полях Швейцарського економічного форуму, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Рооса, збільшення кількості таких інцидентів змушує Швейцарію якомога швидше закуповувати системи протидії дронам, "щоб захистити армію".

За його словами, ситуація з безпекою змінилася через поширення гібридної війни.

Він зазначив, що швейцарські системи протидії дронам пройдуть перше випробування в "реальних умовах" у середині червня в рамках заходів безпеки під час саміту G7 у Франції.

"У Швейцарії є багато критичної інфраструктури, яка має велике значення для Європи. Наше завдання – чітко показати, що уявлення про країну як про дірку в "пончику" НАТО є хибним", – додав він.

Напередодні писали, що Швейцарія розгорне на своїй території близько 4 тисяч військовослужбовців для посилення заходів безпеки на час проведення саміту G7 у Франції в середині червня.

ЗМІ писали, що Туреччина планує перетворити свою столицю на "фортецю", яка буде захищена системами протиракетної оборони та винищувачами, напередодні саміту НАТО, який відбудеться там наступного місяця.