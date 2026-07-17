Бернема оголосили новим лідером Лейбористської партії Британії

У Великій Британії у п’ятницю,17 липня, Енді Бернем був обраний лідером Лейбористської партії і стане новим прем’єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд оголосила, що "це навряд чи можна назвати напруженою гонкою, друзі".

"Один кандидат отримав 379 номінацій. Досягнувши порогу у 20 % членів парламентської фракції Лейбористської партії, він отримав право перейти до наступного етапу. Ще один кандидат отримав одну номінацію і не має права брати участь у подальшому процесі", – сказала вона.

Махмуд додала, що серед профспілок та соціалістичних об’єднань, що входять до складу партії, єдиний кандидат, який відповідав вимогам, отримав загалом 23 номінації. Сюди увійшли номінації від усіх 11 профспілок, що становлять значно більше 5% членів цих організацій.

"Оскільки інших кандидатів, які відповідають вимогам, немає, я маю честь оголосити, що належним чином обраним лідером Лейбористської партії є Енді Бернем", – оголосила вона.

У своїй промові Бернем віддав шану своєму попереднику Кіру Стармеру, зазначивши, що під його керівництвом лейбористи "пройшли шлях від найгіршої поразки до однієї з найкращих перемог у нашій історії".

Бернем заявляє, що його першим кроком стане зміна культури Лейбористської партії.

За його словами, він прагне "нової політики", заснованої на вирішенні проблем, а не на набиванні очок.

Бернем також сказав, що хоче, щоб політика стала менш токсичною.

Бернем підкреслив, що буде прем’єр-міністром для "всіх регіонів".

Раніше Бернем виклав своє бачення зовнішньої політики, пообіцявши продовжувати підтримку України на тому ж рівні.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.