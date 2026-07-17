Бернем объявлен новым лидером Лейбористской партии Британии

В Великобритании в пятницу, 17 июля, Энди Бернем был избран лидером Лейбористской партии и станет новым премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что "это вряд ли можно назвать напряжённой гонкой, друзья".

"Один кандидат получил 379 номинаций. Достигнув порога в 20 % членов парламентской фракции Лейбористской партии, он получил право перейти к следующему этапу. Еще один кандидат получил одну номинацию и не имеет права участвовать в дальнейшем процессе", – сказала она.

Махмуд добавила, что среди профсоюзов и социалистических объединений, входящих в состав партии, единственный кандидат, отвечавший требованиям, получил в общей сложности 23 номинации. Сюда вошли номинации от всех 11 профсоюзов, которые составляют значительно больше 5% членов этих организаций.

"Поскольку других кандидатов, отвечающих требованиям, нет, я имею честь объявить, что должным образом избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем", – объявила она.

В своей речи Бернем отдал дань уважения своему предшественнику Киру Стармеру, отметив, что под его руководством лейбористы "прошли путь от самого тяжелого поражения до одной из лучших побед в нашей истории".

Бернем заявляет, что его первым шагом станет изменение культуры Лейбористской партии.

По его словам, он стремится к "новой политике", основанной на решении проблем, а не на наборе очков.

Бернем также сказал, что хочет, чтобы политика стала менее токсичной.

Бернем подчеркнул, что будет премьер-министром для "всех регионов".

Ранее Бернем изложил своё видение внешней политики, пообещав продолжать поддержку Украины на том же уровне.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.