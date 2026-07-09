Головний кандидат у прем’єри Британії: наша підтримка України не зменшиться

Енді Бернем, який, як очікується, цього місяця стане новим прем’єр-міністром Великої Британії, виклав своє бачення зовнішньої політики, пообіцявши продовжувати підтримку України на тому ж рівні.

Про це він написав у колонці для газети Times, пише "Європейська правда".

Бернем заявив, що його зовнішньополітичними пріоритетами на посаді глави уряду будуть підвищення національної безпеки Британії, зміцнення чинних альянсів, посилення співпраці з Європою, а також підтримка України у війні з Росією.

Він наголосив, що Британія стикається зі все більш небезпечним світом, де "зростає російська агресія, конфлікт на Близькому Сході, кліматична та енергетична нестабільність, а також технології, які швидко змінюють характер війни за кордоном та нашу безпеку вдома".

У цьому контексті Бернем обіцяє продовжувати курс свого попередника щодо підвищення оборонних витрат, посилення ролі в НАТО та тісної співпраці з європейськими країнами. Він зазначив, що США залишатимуться найважливішим союзником Британії у сфері оборони та безпеки, а також згадав про російсько-українську війну.

"Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні", – написав політик.

За словами Бернема, уряд Кіра Стармера довів лідерство Великої Британії, створивши та ставши співголовою "коаліції рішучих" для підтримки "хороброго українського народу".

Він згадав, що під час перебування на посаді мера Великого Манчестера надавав підтримку мерам Києва та Львова, пообіцявши і надалі продовжувати підтримувати український народ проти російської агресії.

Напередодні стало відомо, що останній з потенційних конкурентів Енді Бернема у боротьбі за лідерство в Лейбористській партії заявив, що не висуватиме свою кандидатуру. Якщо інших претендентів не з’явиться і Бернем залишиться єдиним кандидатом, він стане лідером Лейбористської партії наступної п’ятниці, а вже в понеділок, 20 липня, обійме посаду прем’єр-міністра.

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.