Зеленський: Україна відкриє архіви СБУ та розвідки щодо подій на Волині

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових рішень у відносинах із Польщею, зокрема щодо історичних питань, відкриття архівів та проведення пошукових і ексгумаційних робіт на Волині.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 17 липня, Зеленський провів нараду щодо української політики на польському напрямку.

"Пріоритети очевидні: усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі", – зазначив він.

За його словами, під час наради учасники домовилися зробити кілька ключових речей.

По-перше, як зазначив Зеленський, будуть рішення на дипломатичному напрямку. По-друге: будуть відкриті всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій ХХ століття на Волині. По-третє: будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи.

Також учасники обговорили можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі. Окрім цього, Зеленський повідомив про домовленість з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам’яті, про розширення можливостей інституту.

"Олександр підготовить і представить системні пропозиції, і прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам’яті. Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності", – додав український президент.

Цього ж дня МЗС України повідомило, що взяло до відома ухвалення Сеймом Польщі чергової постанови з нагоди річниці трагічних подій на Волині 1943–1944 років.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у своїй промові на Волині до дня пам’яті жертв Волинської трагедії говорив про важливість примирення й недопустимість "спіралі ненависті".

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