Міністр оборони Польщі на Волині говорив про примирення й недопустимість "спіралі ненависті"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у своїй промові на Волині до дня пам’яті жертв Волинської трагедії говорив про важливість примирення й недопустимість "спіралі ненависті".

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує RMF24.

Виступаючи з промовою у містечку Олика, Косіняк-Камиш зазначив, що меморіальні заходи мають на меті "пам’ятати і лишити застереження, щоб між українським і польським народами більш ніколи не сталось нічого подібного".

Міністр зазначив, що у такі дні важливо говорити не лише про минуле, а й майбутнє.

"Що потрібно для хорошого майбутнього? Потрібна правда, потрібна пам’ять, і потрібне пробачення", – сказав Косіняк-Камиш, наголосивши також, що неприпустимо потрапити у "спіраль ненависті".

"Я приїхав не для того, щоб роз’ятрювати рану, а щоб загоювати її. Але щоб загоїти її – потрібно попрацювати", – сказав міністр.

Він зауважив, що для польської сторони дуже важливі ексгумації та гідне поховання загиблих.

Крім того, Косіняк-Камиш зазначив, що додав би до 10 заповідей 11-ту – "не спричиняйте болю і не вшановуйте тих, хто завдає болю і страждань вашим друзям".

Польський прем’єр Дональд Туск у зверненні до Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії", та наголосив, що пам’ять не може бути знаряддям ненависті.

Посол України у Польщі вшанував жертв Волинської трагедії біля меморіалу у Варшаві.

Голова Українського інституту національної пам'яті запевнив, що пошуки поховань польських жертв Волинської трагедії на території України триватимуть, та висловив сподівання на початок вже у цьому році пошуків українських загиблих на території двох сіл у Польщі.