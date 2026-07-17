У МЗС України відреагували на постанову Сейму Польщі про річницю Волинської трагедії

МЗС України взяло до відома ухвалення Сеймом Польщі чергової постанови з нагоди річниці трагічних подій на Волині 1943–1944 років.

Про це у міністерстві повідомили у п’ятницю, 17 липня, пише "Європейська правда".

У МЗС нагадали, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії, в українські та польські високопосадовці вшанували пам’ять невинно вбитих українців та поляків як на території України, так і на території Польщі.

"Україна розраховує на конструктивний і фаховий діалог, продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав. Правда про минуле встановлюється виключно науковим підходом", – заявили у МЗС.

Україна, додали у міністерстві, цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протистоянні російській агресії та переконана: біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім.

"Українська сторона продовжить дотримуватися паритетного підходу. Закликаємо до рівноправного ставлення у двосторонніх відносинах, взаємної поваги до політик національної памʼяті, прагматичного добросусідства заради сильної України та сильної Польщі", – заявили у МЗС України.

17 липня, як повідомляє PAP, Сейм Польщі одноголосно проголосував за резолюцію про вшанування "пам'яті жертв геноциду, скоєного проти поляків українськими націоналістами" у 1939-1947 роках.

У резолюції також наголошується на важливості розпочатого процесу пошуку, ексгумації та гідного поховання.

Крім того, резолюція містить висловлення вдячності та поваги до всіх українців, які ризикували своїм життям, щоб врятувати поляків.

Також резолюція містить послання про те, що Сейм підтверджує "непохитну волю жити гідно та дружньо з українською нацією, і, посилаючись на вчення Папи Івана Павла II, що завдяки очищенню історичної пам’яті кожен буде готовий пріоритезувати те, що його об’єднує, над тим, що його розділяє".

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у своїй промові на Волині до дня пам’яті жертв Волинської трагедії говорив про важливість примирення й недопустимість "спіралі ненависті".

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