Вперше кількість противників прийому українців у Польщі перевищила прихильників

У Польщі вперше за всю історію досліджень Центру дослідження громадської думки (CBOS) кількість противників прийому біженців з України перевищила кількість прихильників такого рішення.

Про це пише RMF24 із посиланням на дані опитування, передає "Європейська правда".

Опитування свідчить, що наразі 52% респондентів вважають, що Польща не повинна приймати біженців з України, тоді як 42% дотримуються протилежної думки.

Як зазначається, це перший такий результат з початку проведення опитувань, які проводяться з часу окупації Криму Росією у 2014 році. Одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році 94% респондентів підтримували прийом біженців.

Автори дослідження зазначили, що така зміна ставлення є частиною довгострокової тенденції, яка спостерігається з середини 2023 року. Порівняно з груднем минулого року частка тих, хто виступає проти прийому біженців, зросла на 6 процентних пунктів, тоді як частка прихильників зменшилася на таку саму величину.

Також, як свідчить опитування, 54% респондентів вважають, що допомога, яка надається біженцям з України, є надмірною. Ще 40% респондентів не погоджуються з цим, вважаючи допомогу адекватною, тоді як 3% вважають її недостатньою.

Автори зазначили, що з вересня минулого року частка людей, переконаних у надмірності масштабів допомоги, зросла, тоді як частка тих, хто вважає її адекватною, зменшилася.

Опитування також показало неоднозначне ставлення поляків до останніх змін у правилах надання допомоги громадянам України.

Так, 87% респондентів підтримали обмеження доступу до повного пакета медичних послуг для тих українців, які не сплачують внески на медичне страхування у Польщі. Проти такого рішення виступили 8%.

Водночас значно критичніше поляки поставилися до скасування права на безкоштовне проживання у центрах колективного розміщення для матерів із дітьми віком понад один рік. Проти цієї зміни виступили 58% опитаних, тоді як підтримали її 29%.

Цього ж дня писали, що за останні шість місяців кількість повідомлень, що надійшли до поліції Польщі у зв’язку з атаками проти українців на ґрунті ненависті, виросла на понад 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулоріч.

Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців в країні, висловив сподівання, що це "тимчасове явище".