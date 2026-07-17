У Польщі зросла кількість заяв про злочини щодо українців на грунті ненависті

За останні шість місяців кількість повідомлень, що надійшли до поліції Польщі у зв’язку з атаками проти українців на грунті ненависті, виросла на понад 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулоріч.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

У 2024 році громадяни України, які проживають у Польщі, подали 267 заяв про злочини на грунті ненависті, жертвами яких вони, за їхніми словами, стали. У 2025 році таких заяв було 275.

Цьогоріч вже спостерігається явне зростання: за першу половину року було подано 180 таких заяв, згідно з даними Головного управління поліції. Це становить збільшення на понад 30% порівняно з минулим роком за аналогічний період.

Якщо така динаміка збережеться, кількість таких випадків може сягнути 360 до кінця року.

Слід зазначити, що надані цифри стосуються зареєстрованих повідомлень, а не виявлених злочинів. Головне управління поліції ще підраховує кількість підтверджених повідомлень та кількість тих, які зрештою класифікуються як злочини на грунті ненависті. Деякі жертви не хочуть повідомляти про злочин через страх.

Експерти вказують, що ворожість підживлюють агресія в інтернеті, де панують російські тролі, ненависть, яку розпалюють політики, та дипломатичні суперечки навколо питання Волинської трагедії.

Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців в країні, висловив сподівання, що це "тимчасове явище".

Між тим поліцейські у польському місті Лодзь розшукують винуватця побиття, який напав на чоловіка, бо вирішив, що той – українець; потерпілий отримав серйозні травми носа та щелепи.