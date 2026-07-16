Посол про напади на українців у Польщі: сподіваюсь, це тимчасове явище

Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців в країні, висловив сподівання, що це "тимчасове явище".

Заяву українського дипломата наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Боднар мав на увазі інцидент у місті Бельсько-Бяла, де польський чоловік словесно ображав українок в автобусі.

"Сподіваюся, що це тимчасове явище і воно мине… Уся політична еліта однозначно засуджує (таку поведінку)", – додав він.

Посол зазначив, що мільйони українців, які мешкають у Польщі, є додатковою цінністю.

За його словами, останні напади на українців у Польщі "не є тенденцією, а лише окремими випадками".

Водночас він визнав, що "у цій ситуації, коли тема політично роздута, увага до України посилена, то очевидно, що ЗМІ та політики приділяють цьому досить велику увагу".

Боднар зазначив, що багато українців, які мешкають у Польщі, приїхали сюди головним чином під тиском ситуації, пов’язаної з війною та складними умовами, особливо в населених пунктах, що знаходяться поблизу лінії фронту і постійно піддаються бомбардуванням.

"Я сподіваюся, що після закінчення військових дій більшість наших громадян повернеться до країни, адже у них буде багато роботи та багато справ", – сказав він.

Посол подякував польській владі за реагування на прояви насильства чи ненависті щодо громадян України. Він також висловив сподівання, що таких випадків буде менше.

Інцидент у місті Бельсько-Бяла стався в суботу. На опублікованих у мережі відео чути чоловіка, який звертається до 11-річних дівчаток агресивно та з використанням нецензурної лексики. 54-річний чоловік був працівником міського транспортного підприємства (MZK) у Бельсько-Бялій. Компанія вже ухвалила рішення про припинення співпраці з ним.

На випадок відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга, подякувавши також польській стороні за реакцію на інцидент.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у зв’язку з інцидентом заявила, що "хвилю ненависті" до українців у Польщі потрібно зупиняти і розпалювання таких настроїв не вигідне нікому, крім Росії.