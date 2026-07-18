У Німеччині підвищили рівень терористичної загрози

Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявив про погіршення безпекової ситуації в країні та підвищення оцінки терористичної загрози до високого рівня.

Про це він сказав у інтерв’ю Welt am Sonntag, пише "Європейська правда".

Добріндт зазначив, що рішення ухвалили через збільшення кількості повідомлень і розвідувальних даних про можливі загрози.

"Зростання кількості повідомлень та розвідувальних даних змусило мене підвищити раніше описаний абстрактний рівень загрози до високого рівня", – сказав він.

За його словами, це означає, що в Німеччині "в будь-який момент слід очікувати ризику терактів". Міністр наголосив, що плани можливих нападів проти країни є помітними і можуть бути спрямовані не лише проти критичної інфраструктури, а й проти окремих людей або установ.

Він також підкреслив необхідність посилення роботи розвідувальних органів. За словами Добріндта, метою є перетворення нинішніх структур на більш ефективні розвідувальні служби, здатні швидше реагувати на загрози та тісніше співпрацювати з міжнародними партнерами.

У червні писали, що у Бундесвері вважають, що Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози.

Нещодавно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що також отримував розвідувальну інформацію про те, що Росія може готувати провокації проти країн Балтії.