Президент Латвії підтвердив наявність даних про можливі диверсії РФ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що також отримував розвідувальну інформацію про те, що Росія може готувати провокації проти країн Балтії.

Про це він сказав під час свого візиту до Литви, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив латвійський президент, Росія може вдатися до провокацій у регіоні, коли її позиції на полі бою в Україні значно ослабнуть.

"Інформація, яку ми отримуємо з Литви, Латвії, інших країн НАТО, а також від спецслужб різних держав, свідчить про спроби організувати диверсії та гібридні атаки, спрямовані на підрив безпеки наших країн, і такі дії цілком імовірні", – наголосив Рінкевичс на пресконференції у Вільнюсі.

За його словами, Європі необхідно готуватись до того, що коли Росія більше не домагатиметься жодних перемог на фронті в Україні і не просуватиметься вперед, Кремль може перевірити на міцність п’яту статтю НАТО та механізми реагування на рівні ЄС.

Президент Латвії додав, що спецслужби вже зараз затримують дедалі більше людей, які шпигують на користь Росії, Білорусі або співпрацюють із цими державами.

"Вони дійсно перевіряють нашу готовність, нашу пильність. Ми маємо бути готові дати відсіч і реагувати на нові загрози. Найближчі кілька або навіть 12 місяців будуть справді вирішальними для безпеки країн Балтії, ми вже бачимо, що гібридні операції тривають уже кілька років", – підкреслив він.

Нагадаємо, глава польського МЗС Радослав Сікорський заявляв, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.

Також президент Литви Гітанас Науседа говорив про наявність розвідувальних даних, які свідчать про можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії.