В Германии повысили уровень террористической угрозы

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в стране и повышении уровня террористической угрозы до высокого.

Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag, пишет "Европейская правда".

Добриндт отметил, что решение было принято из-за увеличения количества сообщений и разведывательных данных о возможных угрозах.

"Рост количества сообщений и разведывательных данных заставил меня повысить ранее описанный абстрактный уровень угрозы до высокого уровня", – сказал он.

По его словам, это означает, что в Германии "в любой момент следует ожидать риска террористических актов". Министр подчеркнул, что планы возможных нападений на страну очевидны и могут быть направлены не только против критической инфраструктуры, но и против отдельных людей или учреждений.

Он также подчеркнул необходимость усиления работы разведывательных органов. По словам Добриндта, цель состоит в преобразовании нынешних структур в более эффективные разведывательные службы, способные быстрее реагировать на угрозы и теснее сотрудничать с международными партнерами.

В июне сообщалось, что в Бундесвере считают, что Германия с опозданием осознала масштабы гибридных атак со стороны России, однако в последние годы её политическое руководство и структуры безопасности всё активнее привлекают внимание общества к этой угрозе.

Недавно президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что также получал разведывательную информацию о том, что Россия может готовить провокации против стран Балтии.