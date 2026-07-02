У Німеччині коаліція узгодила пакет понад 30 реформ у різних сферах життя

У Німеччині партії урядової коаліції після місяців суперечок узгодили пакет реформ з 34 заходами, що охоплюють низку сфер життя.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Узгоджений коаліційними партіями пакет реформ для Німеччини передбачає 34 заходи, що охоплюють податкову сферу, ринок праці, охорону здоров’я та економіку.

Одна зі змін стосується податку на доходи фізичних осіб. Заходи "пом’якшення" – скромніші, аніж пропонували у перших пропозиціях. Найбільші переваги у межах оновлень отримають родини з дітьми – так, наприклад, сім’я з двома дітьми і доходом домогосподарства 60 тисяч євро зможе заощадити на винятках 600 євро. У податку на багатство запровадили два рівні – "стандартний" зі ставкою 45% (для оподатковуваного доходу від 250 тисяч євро) і новий – 47% для доходів понад 280 тисяч євро.

Одна з найсуттєвіших змін стосується отримання лікарняного. Досі сімейного лікаря можна було попросити про нього дистанційно, тепер передбачається, що пацієнт має фізично йти на прийом, якщо тільки компанія-роботодавець не пропише іншого у колективному трудовому договорі.

Цей анонс вже гостро розкритикували "Зелені" з аргументами, що людині з високою температурою чи розладом травлення логічніше залишатися вдома, а не страждати у черзі, на додачу до того, що такі візити стануть додатковим навантаженням для терапевтів.

Наступний напрямок – пенсійна реформа. Серед іншого, йдеться про скасування можливості раннього виходу на пенсію у 63 роки. Пенсійний вік буде прив’язаний до того, як змінюється середня прогнозована тривалість життя. Разом з реформами у сфері охорони здоров’я це має послабити навантаження на систему соцзабезпечення.

Ще один напрямок передбачає усунення різних бюрократичних перешкод для економічного розвитку.

Раніше цього тижня уряд Німеччини схвалив заходи для зміцнення Бундесверу.

Також повідомляли, що Німеччина вимагає скоротити на 400 млрд євро запропонований Єврокомісією бюджет на 2028–2034 роки.