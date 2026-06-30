Reuters: Німеччина вимагає скоротити бюджет ЄС на 450 млрд євро

Німеччина вимагає скоротити на 400 млрд євро запропонований Європейською комісією бюджет у розмірі 2 трлн євро на 2028–2034 роки.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить внутрішній урядовий документ, з яким у вівторок ознайомилося агентство Reuters.

Оскільки бюджет ЄС вимагає одностайності серед усіх 27 держав-членів, рішуча опозиція Німеччини свідчить про майбутню запеклу боротьбу довкола його ухвалення. Причому Берлін у документі попереджає, що "у нинішньому вигляді досягти угоди неможливо".

Як найбільший чистий платник до бюджету ЄС, Німеччина стурбована запропонованим обсягом бюджету на наступні сім років, який значно перевищує план на 2021–2027 роки у розмірі 1,3 трлн євро.

Берлін стверджує, що навіть із запропонованим скороченням на 400 млрд євро загальна сума все одно буде на 27% більша за поточну, що збільшить щорічний внесок Німеччини до понад 50 млрд євро.

Канцлер Фрідріх Мерц закликав держави-члени укласти угоду ще цього року, щоб забезпечити впевненість у плануванні до набрання чинності бюджетом у січні 2028 року, особливо з огляду на майбутні важливі вибори у Франції, Польщі та Італії у 2027 році.

Як повідомлялося, у бюджеті на 2028-2034 роки Єврокомісія планує виділити на підтримку України 100 млрд євро, при цьому вимоги щодо реформ збережуться.

Крім того, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.