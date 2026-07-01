Уряд Німеччини схвалив заходи для зміцнення Бундесверу

Уряд Німеччини схвалив у середу, 1 липня, два законопроєкти, метою яких є зміцнення резервних сил Бундесверу у некризові часи, а також прискорене будівництво військової інфраструктури.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Нові норми передбачають, що резервісти в майбутньому знову повинні будуть брати участь у навчаннях на обов'язковій основі. Наразі в цьому питанні діє принцип "подвійної добровільної згоди": резервісти можуть бути призвані лише за умови їхньої згоди, а також їхніх роботодавців.

Після ухвалення нового закону резервісти та їхні роботодавці зможуть лише подавати запити щодо відстрочки навчань або служби.

Крім того, передбачено винятки з обов'язку служити у випадках, пов'язаних із тяжкими життєвими обставинами або особливими ситуаціями.

Навчання резервістів стануть обов'язковими для всіх, хто пройшов щонайменше шість місяців добровільної військової служби, аж до досягнення 45-річного віку. Для тих, хто щонайменше рік був кадровим військовослужбовцем або контрактником, це зобов'язання діятиме до 65 років.

Другий законопроєкт спрямований на значне прискорення будівельних проєктів Бундесверу. У майбутньому військові проєкти класифікуватимуться як такі, що становлять "першочерговий суспільний інтерес". Цей статус забезпечить їм пріоритет над питаннями охорони довкілля та іншими можливими запереченнями під час процедур погодження.

Крім того, судові спори, що стосуються таких проєктів, розглядатимуться безпосередньо Федеральним адміністративним судом, щоб уникнути тривалих розглядів у різних судових інстанціях. При цьому від Бундесверу можуть вимагати внесення компенсаційних платежів на цілі охорони природи.

Обидва законопроєкти тепер надійдуть на розгляд Бундестагу.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Німеччина тисне на США, щоб ті дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території.

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив наміри збільшити виробництво американської зброї у Німеччині.