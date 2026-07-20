Новий прем’єр Британії проведе розмову з Зеленським і запевнить у підтримці

Енді Бернем, який у понеділок обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії, повідомив, що проведе розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої запевнить його, що підтримка Лондоном України є непохитною та рішучою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Новий прем’єр-міністр повідомив, що Зеленський та президент США Дональд Трамп стануть його першими співрозмовниками у понеділок.

"Пізніше сьогодні я дуже чітко дам зрозуміти президенту Зеленському, що, як ви знаєте, нічого не змінилося. Я буду на 100% на його боці, так само як і Кір Стармер", – сказав Бернем.

Він зазначив, що протягом останніх кількох років, обіймаючи посаду мера Великого Манчестера, співпрацював з українськими мерами.

"Я візьму весь цей досвід із собою на нову посаду, і президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною, рішучою, що вона завжди буде поруч із ним, і я особисто також буду поруч із ним", – додав він.

Новий лідер британської Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Після того як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.