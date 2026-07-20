Стармер офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра Британії

Кір Стармер у понеділок, 20 липня, офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Букінгемському палаці, заяву наводить Sky News.

"Сьогодні вранці член парламенту сер Кір Стармер мав аудієнцію у короля та подав у відставку з посади прем'єр-міністра та першого лорда казначейства, яку Його Величність милостиво прийняв. Король також прийняв леді Стармер", – заявили у палаці.

Наразі у Великій Британії немає прем'єр-міністра, доки король пізніше у понеділок не попросить Енді Бернема сформувати уряд.

Перед візитом до короля Стармер виступив з останньою промовою як глава уряду Британії.

20 липня Енді Бернем стане новим прем’єр-міністром Великої Британії – вже четвертим за час правління короля Чарльза III, яке розпочалося лише у 2022 році.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.