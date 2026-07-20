Новый премьер-министр Британии проведет беседу с Зеленским и заверит его в своей поддержке
Энди Бернем, который в понедельник вступил в должность премьер-министра Великобритании, сообщил, что проведет беседу с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой заверит его, что поддержка Украины со стороны Лондона является непоколебимой и решительной.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
Новый премьер-министр сообщил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп станут его первыми собеседниками в понедельник.
"Позже сегодня я очень четко дам понять президенту Зеленскому, что, как вы знаете, ничего не изменилось. Я буду на 100% на его стороне, так же как и Кир Стармер", – сказал Бернем.
Он отметил, что в течение последних нескольких лет, занимая должность мэра Большого Манчестера, сотрудничал с украинскими мэрами.
"Я возьму весь этот опыт с собой на новую должность, и у президента Зеленского не будет никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, решительна, что она всегда будет рядом с ним, и я лично также буду рядом с ним", – добавил он.
Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.
После того как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.
Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.